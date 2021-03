Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione anche grazie alla sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘, Giulia Salemi continua a stupire e qualche tempo, all'interno della Casa, ha deciso di condividere un passato flirt: "ci siamo baciati...". Come in tantissimi sicuramente già sanno, la famosa influencer ha cominciato una relazione amorosa con Pierpaolo Pretelli e i tantissimi seguaci si sono appassionati alla storia e tutti vogliono sapere conoscere come andrà a finire una volta che anche Pretelli esca dalla Casa. Giulia è la figlia di Mario Salemi e di Fariba Tehrani; la ragazza comincia a fare la modella da giovanissima grazie alla sua bellezza ed eleganza.

Per quanto riguarda gli studi, Giulia si è diplomata al Liceo Scientifico ed in seguito si iscrive all'Università di Economia e Commercio, ma dopo poco abbandona.

La famosa influencer comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2012 quando prende parte alla nota trasmissione ‘Veline‘; in seguito è tra i concorrenti del reality show ‘Sweet Sardina‘ in onda su La 5. Nel 2014, la sua incredibile bellezza porta la Salemi a prendere parte all'a m b i to concorso di bellezza ‘Miss Italia‘ dove riesce ad arrivare in finale ed aggiudicarsi il terzo posto; inoltre riceva anche le fasce nazionali di Miss Sport Lotto ed anche di Miss Tv Sorrisi e Canzoni.

Nel 2015 conduce il famosa talent show dal titolo 'Leyton Orient' insieme a Simona Ventura e sempre durante lo stesso anno è al centro di 'Pechino Express' insieme alla sua adorata mamma. Negli anni successivi diventa opinionista di 'Sbandati', noto programma condotto da Gigi e Ross ed in seguito è al centro di 'Milano –Roma –In viaggio con i Gialappa's' insieme a Giancarlo Magalli. Durante l'anno successivo fa molto parlare di sé grazie la sua partecipazione al 'Festival del Cinema di Venezia' con cui partecipa con un vestito molto seducente e che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

In seguito è per la prima volta conduttrice televisiva della trasmissione 'Ridiculouness' insieme a Stefano Corti ed Alessandro Onnis. Insomma, anche se ancora giovanissima, la showgirl ed influencer promette bene.