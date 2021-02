Sono delle storie molto diverse dal solito quelle della soubrette brasiliana che proprio oche ore fa ha ammesso di essere in viaggio per sottoporsi ad un'operazione davvero importante che da molto tempo voleva fare. Prima di capire di cosa si tratta e di scoprire le sue parole, la giovane ha ottenuto la popolarità grazie a Paperissima Sprint, il programma di Canale Cinque che - evidenzia chenews.it - ha condotto per diverso tempo, nella famiglia di Antonio Ricci ha anche conosciuto Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la Notizia con cui ha costruito una bella famiglia.

Ad ogni modo, l'operazione a cui ha deciso di sottoporsi la brasiliana è la riduzione al seno, cosa di cui anche in passato aveva parlato: ecco cosa ha detto sui social.

Juliana Moreira torna sui social per un messaggio importante che la giovane ha deciso di condividere con i suoi follower e che per lei rappresenta una vera svolta per la sua vita.

Si tratta dell'intervento al seno, la soubrette ha deciso di operarsi per una riduzione di un parte del corpo, che come lei stessa ammette, non la fa stare bene e non la rende felice: "da noi in Sud America fare una cosa del genere e dirla non è un taboo, mentre in Italia invece è tutto diverso".

Sempre nelle sue storie ha ammesso di come anche con persone che conosce si è trovata in difficoltà: "vedevo chiaramente il prima e il dopo ma loro quasi si vergognavano a dirlo" ha concluso. Insomma davvero una decisione importante che a primo acchitto ha lasciato tutti di stucco anche se la sua intenzione era già molto evidente da diverso tempo.

A rendere tutto più divertente ci ha pensato proprio il marito Edoardo Stoppa che in sottofondo ammette in modo scherzoso: "Io ti ho sposato solo per quello, adesso ci lasciamo".

