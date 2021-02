Torna ancora una volta protagonista dei social la showgirl che ha ottenuto la popolarità grazie al Grande Fratello e lo fa con una confessione importante che a prima vista preoccupa anche i suoi tantissimi fan. La giovane infatti sottolinea chenews.it senza filtri, mostra i segni sul viso della malattia che ormai da tanto tempo l'ha colpita, facendo anche da monito a tutte le persone che hanno lo stesso problema. "Lo so che per chi come me vive con questo mostriciattolo addosso e un tunnel senza fine...ma voglio tranquillizzarvi: avete ragione, non c'è una fine" ammette nella didascalia del suo post. Ma cerchiamo di capire di cosa si tratta.

Melita Toniolo preoccupa i fan, la giovane che ha partecipato all'ultima edizione di All together now come componente del muro parlante è tornata sui social per parlare della sua malattia. "Ho preso una serie infinita di pastiglie, di creme di ogni genere e visto davvero una caterva di dermatologi che mi hanno detto: il melasma sarà con te per sempre" ha ammesso la giovane parlando appunto del problema che da anni le fa compagnia sul viso, mostrando anche i segni. La giovane spiega come in estate il tutto sia molto più evidente mostrando con delle foto la differenza rispetto all'inverno, le macchie sulla pelle non passano davvero inosservate.

Ma le sue parole sono un vero insegnamento, perché servono non solo a mettere in luce il problema, ma anche a dare forza a tutte le persone che si trovano nella sua situazione e che non riescono a farsene una ragione. Non è tutto, la giovane spiega anche dei trucchetti riguardo all'esposizione al sole e in tante nei commenti ammettono di avere lo stesso problema, segno che le sue parole sono davvero servite a tutti.

