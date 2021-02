Un periodo d'oro per la web influencer Giulia De Lellis. La sua carriera sta prendendo il volo e non solo come sponsor e promotrice di prodotti di bellezza e di moda. L'ex fidanzata di Andrea Damante, ora impegnata con l'imprenditore Carlo Gussalli Beretta, ha preso piedi sia nel mondo della recitazione che, a breve, in quello della conduzione tv. Sarà, infatti, tra le protagonista del nuovo film diretto da Michela Andreozzi, Genitori vs influencer, dove interpreterà se stessa. Accanto a lei evidenzia gossipetv.com anche Fabio Volo, Nino Frassica e Paola Minaccioni.

Proprio in questi giorni Giulia è particolarmente impegnata con le ultime riprese sul set, iniziate lo scorso anno. Ma l'influencer con oltre 5 milioni di follower su Instagram, presto approderà in tv in una nuova veste. L'abbiamo conosciuta tra le sedie delle corteggiatrici di Uomini e Donne e da quel momento in poi la sua vita è stata decisamente stravolta. Prima il successo ottenuto come coppia, al fianco del Dj Andrea Damante, insieme a quello di esperta di trucco e make up. Poi, il tradimento di lui ha fatto fruttare il suo successo grazie alla pubblicazione del suo primo libro autobiografico.

La notorietà di Giulia è volata alle stelle e tutte le più grandi maison di moda e cosmetici fanno a gara per assicurarsi una sua sponsorizzazione. Poi la storia d'amore con il cantante Irama, con l'ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone e il ritorno con Damante.

Ora l'influencer si fa fotografare sorridente al fianco di Beretta, con cui ha trascorso delle super vacanze natalizie. Ma la sua carriera, dicevamo, a breve prenderà un nuovo volo. Secondo quanto riporta Dagospia, Giulia De Lellis sarebbe in pole position tra le possibili conduttrici di un nuovo reality show che andrà in onda su Real Time: Love Island. Il programma è prodotto da Fremantle e si gioca sull'isolamento in una villa lussuosa di gruppi di ragazzi che affronteranno insieme giochi e sfide al fine di vincere un grosso montepremi. Ovviamente l'isolamento porterà i partecipanti a unirsi a un altro concorrente del reality.

Chi, infatti, rimarrà single sarà eliminato dal gioco.