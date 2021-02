"Dopo Santiago, Belen si appresta a diventare nuovamente mamma: aspetta una bambina e si chiamerà Tabita». La clamorosa indiscrezione arriva dagli studi televisivi di Tv8, nel corso della trasmissione "Ogni Mattina": nonostante la Rodriguez non abbia ancora ufficializzato la gravidanza, secondo molti utenti i social della bella showgirl argentina, impegnata sentimentalmente con Antonino Spinalbanese, sarebbero disseminati di indizi a riguardo.

Stando sempre a quanto emerso nella rubrica "Un santo in paradiso" nel corso della trasmissione in onda sul canale televisivo appartenente al gruppo Sky, Belen avrebbe già informato la propria famiglia - e quella di Antonino - dell'originale decisione sul nome del nascituro: non sono tuttavia state svelate le motivazioni alla base della scelta. Quel che è certo - evidenzia corrieredellosport.it - è che i fan della Rodriguez non hanno dubbi in merito alla veridicità di tali affermazioni, una consapevolezza avvalorata dall'assenza di smentite da parte della diretta interessata.

Pirrotta ha spiegato poi che Belen sarebbe al quarto mese di gravidanza e aspetterebbe una bambina che, a suo dire, potrebbe chiamarsi Tabita. Il giornalista ha sottolineato infatti che la showgirl aveva dichiarato tempo fa in un'intervista che questo nome era tra i suoi preferiti per una possibile figlia femmina. Secondo i ben informati, Belén Rodriguez avrebbe passato i primi tre mesi della gravidanza con nausee e malessere costante ma adesso si sarebbe ripresa e sarebbe pronta ad uscire allo scoperto con un annuncio ufficiale.

Solo mercoledì scorso il settimanale Chi aveva pubblicato degli scatti che la ritraevano a passeggio con il nuovo compagno Antonino Spinalbese in un parco di Milano: il suo look, una salopette morbida di jeans e al polso un braccialetto anti nausea, era stato visto come una conferma del fatto che sia in dolce attesa. Rimane dunque la curiosità dei fan.