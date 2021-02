E' finita la storia d'amore tra Taylor Mega e Tony Effe della Dark Polo Gang. Lo annuncia la bellissima influencer nelle sue Instagram Storues. Insieme fino a pochi mesi fa, i due non avevano chiarito di essersi allontanati. Ma con sempre maggiore insistenza, almeno ultimamente, i fan di Taylor avevano cominciato a chiederle se fosse tornata single, probabilmente allarmati dall'assenza di foto di coppia sui social. A tale domanda, Taylor ha voluto rispondere chiarendo così ogni dubbio rimasto in sospeso.

"Non sono fidanzata. Pensavo fosse stato chiarito ormai, ma visto che me lo chiedete da settimane ecco la risposta", risponde Taylor a chi via Instagram le aveva chiesto se fosse ancora fidanzata. Il riferimento - evidenzia gossip.fanpage.it - è chiaramente alla relazione con Tony Effe, vissuta dall'influenzar alla luce del sole da qualche tempo. Poi la giovane aggiunge: "È finita perché alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno da quella che è stata una bellissima storia d'amore. Rimarrà sempre nel mio cuore".

La relazione on off tra Taylor Mega e Tony Effe della Dark Polo Gang dura da diversi anni. Insieme dal 2019, si erano lasciati poco dopo la partecipazione di Taylor Mega all'Isola dei famosi. Il ritorno di fiamma, ufficializzato anche in questo caso a mezzo social network, è arrivato a metà del 2020. Una serie di foto postate dai due sui social aveva chiarito il riavvicinamento in corso. Poi la nuova rottura, anche in questo caso comunicata ai fan. È Taylor ad aggiornare quanti la seguono in merito alla sua vita privata.

Il rapper, invece, ha preferito non aggiungere nulla a quanto già dichiarato dalla sua ex compagna.

Due storie, quelle con l'ex concorrente del Grande Fratello e con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che hanno fatto parecchio discutere. Taylor Mega ha però deciso di non etichettare la sua vita privata, che è libera e anticonformista.

Una vicenda della quale si parlerà ancora.