Da giorni impazza il gossip che vede protagonisti Diletta Leotta e Can Yaman. La domanda che sorge spontanea è: c'è un flirt tra i due? Gli scatti e gli atteggiamenti intimi e di intesa - sottolinea chenews.it - sembrerebbero parlare chiaro, eppure ora è saltato fuori un nuovo retroscena: è una relazione d'affari.

A lanciare questa indiscrezione è stato Alberto Dandolo sulla rivista settimanale Oggi. Il giornalista ha innanzitutto provato a contattare telefonicamente la Leotta che avrebbe chiuso ogni porta con un perentorio: "No comment".

Secondo il giornalista questa relazione potrebbe essere stata architettata in quanto c'è una possibilità che la giornalista di DAZN possa andare in Turchia, rivestendo il ruolo di star nella soap opera in cui l'attore turco è già protagonista, ovvero DayDreamer – Le ali del sogno.

È da settimane che non si parla d'altro. Tutti si domandano se stia nascendo per davvero l'amore tra l'attore Can Yaman e la giornalista di Dazn Diletta Leotta. Ci sono varie foto pubblicate dai magazine che confermano gli atteggiamenti complici tra i due, che però non hanno ancora voluto rilasciare dichiarazioni.

Come sappiamo, la Leotta era fidanzata con il pugile Daniele Scardina, noto anche per aver partecipato all'ultima edizione di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. La loro relazione sembrava proseguire a gonfie vele: tanti scatti social che mostravano l'intesa e l'affetto tra i due. Poi qualcosa deve essersi rotto e la coppia ha deciso di troncare il rapporto.

Molto attivo su Instagram, Scardina pubblica spesso e volentieri foto dei suoi intensi allenamenti e proprio sotto ad una di esse, un'utente ha voluto in qualche modo avvertirlo sul presunto flirt della sua ex fidanzata, scrivendo: "Attento al turco", al quale lui ha risposto con un enigmatico: "Attento al lupo, attento al lupo".

Quindi, nuovo avvistamento per la coppia più bollente della tv, anche stavolta in un hotel romano. Diletta Leotta e Can Yaman hanno trascorso insieme una serata davvero romantica.