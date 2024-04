Si è rinnovato l'appuntamento dell'evento "Pasqua con Giotto" a Boville Ernica, giunto alla diciannovesima edizione. Manifestazione nata per valorizzare le bellezze artistiche, la cultura, le tradizioni e i costumi di uno dei Borghi più Belli d'Italia. Immancabili le visite guidate al mosaico dell'Angelo di Giotto, al monastero di clausura San Giovanni Battista e al centro storico. Entusiasmante lo spettacolo itinerante a cura della Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Majorettes Baton Twirlers'. Hanno affascinato anche gli artisti di strada, trampolieri, caricaturista, giocoliere e statue itineranti. Per la gioia dei bambini, nell'ex chiesa San Francesco, è andato in scena "Aladdin", spettacolo di burattini per i più piccoli.

Ma gli spettacoli sono stati molti di più. Applausi anche per gli sbandieratori "Le contrade" di Cori e per "I Saltimbanchi", spettacolo circense con clown, equilibristi, mangiafuoco, hula-hoop. Venerdì Santo, invece, la tradizionale processione di Cristo Morto e della Madonna Addolorata, a cui ha fatto da cornice la Passione Vivente a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo e degli Amici della Passione, ha fatto da preludio alla manifestazione civile.

Premio Giotto 2024

Uno degli appuntamenti più attesi di "Pasqua con Giotto" è il premio che quest'anno è stato assegnato a Gabriele Patrizi, campione di "‘Pizza senza frontiere". Nella ex chiesa di San Francesco si è svolta la cerimonia per la consegna del ‘Premio Giotto 2024". Grande soddisfazione per Patrizi che su circa 200 gareggianti nella sua categoria, il giovane pizzaiolo di Boville Ernica, due mesi fa, si è aggiudicato il primo posto al World Pizza Champion Games che ha fatto tappa a Rimini, dal 18 al 20 febbraio, all'interno di Beer&Food Attraction. Il bovillense ha scelto di proporre una pizza che parlasse della sua terra e valorizzasse nella loro purezza le materie prime di produttori locali. Ringraziamenti sono stati estesi dal sindaco di Boville Ernica Enzo Perciballi e dal vicesindaco con delega alla Cultura e allo Spettacolo, Anna Maria Fratarcangeli, a tutti i partecipanti e ai protagonisti della diciannovesima edizione di "Pasqua con Giotto" e a quanti hanno reso possibile l'evento.