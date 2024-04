Come da antica e consolidata tradizione, si celebra domani, 3 aprile 2024, nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria di Fontana Liri Superiore, la festa della Madonna della Costa. La manifestazione è ricordata soprattutto per la sagra delle bancarelle, con vendita di lupini, mosciarelle, limoni e castagne secche. Il programma religioso prevede, nella chiesetta della Madonna della Costa, due messe alle 9 e alle 11, officiate dal parroco don Pasqualino Porretta.

Gli amanti del buon cibo potranno degustare la pasta all'amatriciana e i panini con la porchetta. Si tratta di una ricorrenza molta sentita non soltanto per l'aspetto religioso, ma anche per trascorrere un'allegra mattinata in compagnia di amici, parenti, visitatori e, "respirare" la salubre atmosfera del luogo. Con l'auspicio del bel tempo, la simpatica sagra è inserita stabilmente nel calendario anche per il prossimo anno.