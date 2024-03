È in programma per martedì 2 aprile, a partire dalle 21, il "Gran Galà di Pasqua" che andrà in scena nella chiesa collegiata di Santa Maria della Valle in piazza Marconi a Monte San Giovanni Campano. Sul palco Enio Marfoli all'oboe, Olga Zagorovskaia e Tatiana Nurtditova ai violini, Maria Lisa Telera alla viola, Daniele Di Fazio al violoncello, Fabrizio Bartoloni alla batteria e Vittorio Oi al pianoforte.

«Siamo fieri di annunciare questa data per quello che le festività pasquali rappresentano – dichiarano il presidente dell'amministrazione provinciale di Frosinone Luca Di Stefano e il consigliere delegato alla cultura Luigi Vacana – Insomma, Amministrazione provinciale di Frosinone e cultura sembrano proprio fare rima. E infatti anche la Pasqua vedrà la Provincia protagonista con un attesissimo concerto, un appuntamento di quelli da non perdere. Il nostro territorio dimostra di aver sempre più bisogno di una programmazione continua delle attività culturali e la Provincia si conferma saldamente in prima linea nella diffusione del bello».

Promozione delle bellezze e dei talenti di casa nostra sono infatti le mission privilegiate del format "Provincia Creativa" entrato nell'immaginario comune quale sinonimo di successo e capace di non essersi fermato neppure negli anni bui segnati dalla pandemia.

Un tour, assicurano da Palazzo Jacobucci, che dopo i tanti eventi organizzati nei mesi scorsi in numerosi centri della Ciociaria, proseguirà puntualmente nelle settimane successive fino all'estate, garantendo appuntamenti di pregio anche e soprattutto nei centri più piccoli della nostra provincia, quelli troppo spesso emarginati e relegati ad un ruolo minore, che l'ente invece intende valorizzare a partire proprio dalla cultura.