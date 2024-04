"A tavola con gli antichi romani", edizioni Efesto, è il libro di Giorgio Franchetti che il museo di Fregellae presenterà insieme all'autore e all'archeo-cuoca Cristina Conte.

L'appuntamento è per il 27 aprile. La presentazione dei libri, più o meno collegati con la storia di Fregellae, è una delle attività pianificate dalla direttrice del museo Teresa Ceccacci, nell'ambito del programma di promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico locale. La diffusione dei tesori di Ceprano rappresenta uno degli obiettivi prioritari della direttrice, che vuole contribuire a educare i giovani all'amore per la storia e a far conoscere il patrimonio archeologico che vanta il paese. Il libro di Giorgio Franchetti non è altro che un viaggio nel tempo alla scoperta delle abitudini alimentari degli antichi romani.

L'autore risponde a svariate domande riguardanti l'alimentazione, le locande, le diete, il cibo preferito dagli antichi romani. Un percorso articolato e arricchito da 124 gustose ricette ricostruite dall'archeo-cuoca Cristina Conte, oltre a dieci schede di approfondimento su alcuni argomenti, come il garum, il mulsum, il myrtatum, ovvero l'antica mortadella, e tanti aneddoti relativi a personaggi famosi dell'antica Roma. Insomma, un modo diverso di conoscere la storia antica, filtrato non attraverso noti eventi bellici, ma grazie all'arte culinaria e alle abitudini alimentari dell'epoca romana. Un approccio nuovo, sicuramente più appassionante e interessante di quello tradizionale, che la direttrice Ceccacci ha voluto proporre per ampliare l'orizzonte culturale e offrire agli appassionati di storia una originale prospettiva conoscitiva.