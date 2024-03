L'Amministrazione Caligiore sta già organizzando gli eventi per la festa del Santo Patrono, dopo l'enorme successo di pubblico del 2023 con il concerto del gruppo The Kolors. Quest'anno l'Amministrazione Caligiore ha incassato il sì di un'altra grande artista: sabato 22 giugno, alle 21.30, salirà sul palco di piazza 25 Luglio Arisa. «Stiamo organizzando una festa di San Giovanni ancora più interessante e importante di quella dello scorso anno - spiega il delegato ai Grandi eventi Fabio Giovannone - Puntiamo a far crescere sempre di più la città e per questo abbiamo programmato eventi che ci diano maggiore visibilità anche fuori provincia. Quest'anno i festeggiamenti dureranno quattro giorni e non tre. Ovviamente l'evento clou sarà quello di Arisa, che nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo nella categoria "Nuove proposte" al Festival di Sanremo con Sincerità e nel 2014 ha trionfato sempre al festival con Controvento. Arisa si esibirà sabato 22 giugno perché il 24 giocherà la Nazionale e in Piazza XXV Luglio verrà montato un maxi-schermo per permettere a tutti i tifosi di seguire l'Italia. Il 21 ci saranno le selezioni ufficiali di Miss Universo Lazio. Il 23 la processione del Patrono e la sera sul palco si esibiranno gli artisti locali che, come sempre, la nostra Amministrazione cerca di far conoscere e valorizzare. Anche quest'anno con il sindaco abbiamo lavorato affinchè i festeggiamenti patronali si svolgano nelle migliori condizioni organizzative e di sicurezza - prosegue Giovannone - Non posso che essere soddisfatto per un programma che registra appuntamenti di spessore a cui ho lavorato con l'apporto del sindaco, che ringrazio, e dell'intera Amministrazione. Ovviamente portare artisti del calibro di The Kolors e Arisa a Ceccano mi rende molto orgoglioso, poiché dietro c'è un grande lavoro che, come delegato ai Grandi eventi, svolgo sempre con meticolosità e serietà».

Il sindaco Caligiore conclude: «Quest'anno, dopo il memorabile concerto dei The Kolors avremo Arisa, un altro pezzo da novanta della musica italiana. Inoltre, come Amministrazione abbiamo deciso di proseguire il format "Le notti della Contea", creato anni fa dall'onorevole Massimo Ruspandini, valorizzandolo ancora di più, grazie all'inserimento di serate con la presenza di artisti nazionali e internazionali».