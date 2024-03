Penultimo appuntamento della seconda edizione della stagione "Stracci & Canovacci" allestita a Fiuggi. Domenica prossima alle 18, al teatro comunale, va in scena "Nellie Bly, una donna fenomenale", una produzione della Tdo, compagnia stabile di Fiuggi diretta da Luca Simonelli.

La trama

Lo spettacolo teatrale di e con Sara Carapellotti mette al centro della scena una sola donna e la sua testarda voglia di imporsi in una società maschilista come quella americana tra la fine dell'ottocento e la prima parte del 1900. Testimone di un periodo incredibile in un'America che stava diventando il centro del mondo, Nellie Bly, all'anagrafe Elizabeth Jane Cochran, è stata la prima giornalista a lavorare sotto falso nome, rivelando al mondo la brutalità del manicomio femminile di Blackwell Island, facendosi ricoverare per dieci giorni come malata. Indagine che ispirò successivamente il film "Qualcuno volò sul nido del cuculo".

Il suo nome è legato anche a un giro del mondo da record, completato in soli settantadue giorni, emulando Phileas Fogg, protagonista del romanzo di Jules Verne "Il giro del mondo in ottanta giorni". Modello per l'emancipazione delle donne, nel 1895 Nellie Bly si sposò con il milionario Robert Seaman e dopo la sua morte divenne capitana d'industria. Tra i suoi primati, aggiunse anche quello di primo corrispondente di guerra donna. All'età di 57 anni, il 27 gennaio 1922, Elizabeth morì di polmonite al St. Mark's Hospital di New York. Poche settimane prima della sua scomparsa, lasciò detto: «Non ho mai scritto una parola che non provenisse dal mio cuore. E mai lo farò». Una storia emozionante, ricca di continui colpi di scena per uno spettacolo teatrale coinvolgente, trascinante. Grazie anche alla grande interpretazione della bravissima Sara Carapellotti.

L'ultimo appuntamento

Il sipario sulla stagione calerà sabato 27 aprile, quando alle 21 la compagnia "Cupido teatro" presenterà "La baita".

La vicenda si svolge all'interno di un rifugio di montagna. A scatenare una serie di eventi drammatici è l'omicidio di un uomo avvenuto in un albergo del paese vicino l'abitazione dei giovani protagonisti. Per una sfortunata serie di coincidenze, a restarne coinvolta sarà la moglie di uno dei quattro, risultata poi completamente estranea all'accaduto. Questo, però, basterà a determinare lo sfaldamento delle convinzioni con cui le due coppie avevano costruito la loro esistenza.

Info

Tutte le informazioni sono sui siti internet tdocompagniateatrale.it e teatrofiuggi.it. È inoltre possibile telefonare allo 0775.5461366.