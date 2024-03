L'atmosfera dei grandi eventi è già palpabile. Oggi gli ultimi preparativi per mettere in scena l'attesissima "Via Crucis 2024", all'insegna della fede e della tradizione. La partenza della manifestazione è fissata per le ore 21 di stasera in piazza Umberto I.

L'evento è organizzato dalla Pro loco Arce Aps con la partecipazione di un gran numero di persone, grandi e piccoli non solo di Arce ma anche dei paesi limitrofi.

In paese si rivivranno le drammatiche tappe più importanti del percorso che Gesù compie dal Tribunale di Pilato fino al Golgota, luogo della crocifissione.

Un itinerario spirituale che tutti i fedeli vivono intensamente, per arrivare poi a celebrare la Pasqua di resurrezione.

Anche quest'anno un grande dispiegamento di uomini, donne e bambini, ognuno con il proprio ruolo, tutti entusiasti di aver di nuovo collaborato per il conseguimento di un obiettivo pieno di significato, di spiritualità, di misericordia.

In una nota, la Pro loco ringrazia "tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati per la buona riuscita dell'evento. Grazie in particolare a don Arcangelo che supporta la Pro loco Arce Aps che tre anni fa ha accolto la sua proposta di realizzazione della ‘Via Crucis' in costume d'epoca. Sperando che la piazza Umberto I sia il luogo più congeniale affinché tutti possano seguire agevolmente la manifestazione".