Una partecipazione corale: 100 personaggi in costume animeranno le 14 stazioni della Via Crucis che ricorderanno la passione di Gesù domani venerdì 22 marzo 2024 alle 20.30 a Ceccano. In un percorso che dalla chiesa di San Rocco, in via Per Frosinone, si snoderà per i quartieri davanti alla stazione ferroviaria, poi verso Borgo Berardi e il Ponte per concludersi nel Santuario di Santa Maria a Fiume.

Come sempre, il racconto della salita al calvario di Gesù condannato alla croce, con tutti i personaggi coinvolti nel dramma della morte di un innocente, suscita la pietà popolare e soprattutto il sentimento di solidarietà personale: quella vicenda è comune a tutti, lì sono rappresentati i dolori, quell'uomo porta su di sé il male e libera il popolo dal peccato. L'organizzazione è stata curata dalle parrocchie di San Pietro e Santa Maria a fiume, con la collaborazione di tanti cittadini che si sono prestati ad interpretare i diversi personaggi della Via Crucis.