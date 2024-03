Presentato il progetto di mobilità internazionale in lingua inglese "Erasmus Plus KA 121 School a.s. 2023-2024", curato dalle docenti Annadora Riondino e Armida Palma, al liceo scientifico "Severi" di Frosinone. L'appuntamento ha avuto un taglio istituzionale, anche per la presenza del sindaco Riccardo Mastrangeli. Il primo finanziamento ottenuto tramite l'azione KA 121 School prevede la realizzazione di mobilità studenti con docenti accompagnatori verso una scuola partner, e mobilità dello staff per corsi strutturati di formazione.

In questo primo scambio culturale ad essere ospitata è stata una rappresentanza composta da docenti e da nove studenti provenienti da una scuola della Catalogna, l'Institut Escola Castell d'Òdena, della cittadina di Òdena, nella regione di Anoia, in provincia di Barcellona, che rimarrà a Frosinone fino al 23 marzo. Ma le attività progettuali non si esauriscono certamente in questo incontro, in quanto proseguiranno e si concluderanno nella scuola spagnola di Òdena, che ospiterà un gruppo di studenti e docenti del liceo "Severi" dal 7 al 13 aprile.

In questa prima fase della realizzazione dell'accreditamento, le due scuole svolgono un lavoro congiunto, con l'approfondimento di tematiche legate all'educazione ambientale e alla sostenibilità, attraverso l'utilizzo di immagini e suoni della natura. L'incontro è iniziato con l'introduzione a cura della docente Annadora Riondino, che ha presentato studenti e docenti e il liceo severi, illustrando tutte le attività principali proposte dall'istituto. A seguire, il discorso di benvenuto della dirigente scolastica Antonia Carlini, che ha accolto la delegazione spagnola, e i saluti istituzionali del sindaco Riccardo Mastrangeli, che ha parlato dei progetti riguardanti la nostra città in tema di mobilità elettrica, riduzione dell'inquinamento, sostenibilità, utilizzo di piste ciclabili, riduzione dei limiti di velocità in alcune zone e vie. Gli studenti hanno posto alcune domande in inglese al sindaco Mastrangeli sulle innovazioni in atto in città e sui futuri progetti.

Al termine dell'incontro gli studenti, accompagnati dai docenti, con i mezzi pubblici si sono diretti alla volta del centro storico di Frosinone, con visita guidata a palazzo Munari. Nel pomeriggio visita alla cascata dello Schioppo. Nel corso della settimana gli studenti svolgeranno a scuola attività laboratoriali sulle tematiche del progetto, una visita alla villa comunale, una a Roma e ad alcune località della Ciociaria, quali le grotte di Pastena e il Museo della civiltà contadina e dell'ulivo, l'abbazia di Montecassino, le cascate di Isola Liri e l'abbazia di Casamari. Le attività del progetto termineranno il 22 marzo con la creazione di materiali digitali sulle tematiche trattate e con la consegna dei certificati di partecipazione.