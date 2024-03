La Concattedrale di San Paolo Apostolo di Alatri, custode dell'Ostia Incarnata, ospiterà la XVIII rassegna corale di musica sacra, in programma domani domenica 17 marzo 2024 alle 17, in chiusura dei festeggiamenti per il Miracolo Eucaristico. Tra le navate dell'imponente duomo, risuoneranno le voci dei tre cori partecipanti all'evento: il Coro Polifonico Città di Alvito diretto dal M^ Luigi Viglietta, il Coro Gaudete in Domino di Veroli diretto dal M^ Luigi Mastracci e il Coro Ernico di Alatri, che ha organizzato l'appuntamento musicale.

La corale alatrense, diretta dal M^ Antonio D'Antò e presieduta da Angelo Della Morte, con i suoi cinquant'anni di storia canora ha inteso dare nuovo impulso alla tradizione delle rassegne di musica sacra, traghettando l'arte corale amatoriale al centro di iniziative culturali di rilievo. Diffondere l'amore per il canto e valorizzare la bellezza del cantare insieme: un obiettivo particolarmente caro al M^ D'Antò, custode e interprete della purezza dell'arte musicale e finissimo compositore di brani per coro e orchestra, la cui classicheggiante eleganza rimanda a illustri musicisti quale il Palestrina.

Il Coro Ernico, sotto direzione del M^ D'Antò, si impone all'attenzione del pubblico per l'ampiezza del suo repertorio, che spazia dalla musica sacra antica e contemporanea, fino alla musica pop, e per la bravura dei suoi coristi, dalle agili voci in grado di modularsi nei diversi stili musicali proposti. In occasione della rassegna domenicale, le tre corali presenteranno alcuni dei più celebri brani di musica sacra. Punto di arrivo, ma anche momento di intima unione, sarà l'Inno del Miracolo dell'Ostia Incarnata, su testo poetico di Don Ambrogio Costantini musicato dal M^ D'Antò.