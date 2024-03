I concerti per musica da camera, organizzati dall'A.gi.mus Frosinone, sono ormai un must per gli amanti dell'arte della musa Euterpe. A indicare il gradimento di queste iniziative, la presenza massiccia di un pubblico preparato e attento, che sa ascoltare e apprezzare un'offerta musicale di qualità. Lo scorso sabato, nella biblioteca di Alatri, l'associazione ha presentato un trio di assoluto livello: Marco Grisanti al pianoforte, Alessandro Cilona e Marco Cilona al flauto.

«Siamo orgogliosi del successo di questo primo evento del festival, frutto dell'impegno di oltre due anni di lavoro nel territorio - ha dichiarato Adriano Fabio Testa, presidente dell'Associazione giovanile musicale - Il sostegno del Comune di Alatri e delle Cliniche Canegallo ha reso possibile strutturare una rassegna musicale di grande valore artistico e sociale: grandi professionisti, giovani promesse e studenti musicisti. Questa è la dimostrazione di come settore pubblico e settore privato possano fare rete all'insegna della cultura».

Presenti in sala, Sandro Titoni, delegato alla cultura, Roberto Cilona, presidente nazionale A.gi.mus e lo staff di Cliniche Canegallo. Tanti anche i musicisti ciociari e anche gli studenti del conservatorio. Il programma eseguito dal trio Grisanti-Cilona si è concentrato su celebri opere del vasto e variegato panorama musicale mondiale, spaziando dall'opulenza del Barocco fino alle più moderne sonorità del Novecento: JS Bach, F. Doppler, C. Debussy, G. Faurè, S. Prokofiev, di cui il pubblico ha potuto ascoltare brani per trio, per duo e per flauto solo.

L'A.gi.mus. sezione di Frosinone, insieme al suo presidente Adriano Fabio Testa, continua con successo l'opera di promozione della musica e dei giovani musicisti, conquistando con le sue iniziative uno spazio culturale sempre più importante. Iniziative che continuano a incantare il numeroso pubblico che assiste ai vari appuntamenti che vedono protagonisti artisti di grande spessore.