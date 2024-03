Un'altra masterclass di grande spessore nella scuola di musica "Famous" di Arce. La direttrice, professoressa Anna Maria Di Mezzo, lo aveva annunciato e promesso, che anche quest'anno sarebbero state molte le sorprese e che sicuramente non avrebbero deluso i suoi allievi. E così è stato anche l'appuntamento della scorsa settimana. Dopo il successo della masterclass con Maria Grazia Fontana (vocal coach di "Tale e quale show"), gli allievi hanno avuto l' occasione di partecipare alla masterclass con Silvia Mezzanotte. La scuola, un'eccellenza del settore per professionalità e competenza, porta infatti nel territorio grandi nomi dello spettacolo alla portata dei suoi allievi e di tutti gli esterni che si iscrivono agli eventi.

Grandi personaggi quali Claudio Mastracci, Massimo Moriconi, Luca Pitteri, Franco Fussi, Silvia Mezzanotte, Roberto Gatto, Maria Grazia Fontana, ed altri sono stati accolti nella scuola Famous per masterclass di uno o più giorni. Opportunità uniche per appassionati di musica e musicisti per confrontarsi con grandi artisti vis à vis mediante lezioni con pochi e selezionati allievi.

La direttrice, professoressa Anna Maria Di Mezza, si dice felice ed orgogliosa per il successo avuto anche da quest'ultimo appuntamento, con la masterclass con Silvia Mezzanotte e preannuncia che ci saranno tante altre sorprese durante l'anno che ci attenderanno, un calendario ricco di opportunità di apprendimento. Nel frattempo gli allievi della scuola studiano senza sosta per preparare i prossimi spettacoli, dopo l'ultimo di carnevale che ha ottenuto un grande successo.