È già partito, con largo anticipo, il conto alla rovescia per il "Gonfalone" di Arpino. Nella città di Cicerone si rinnova, come ogni anno, la tradizione che vedrà otto tra contrade e quartieri contendersi l'edizione numero cinquantatré. Nel 2023 è stato il quartiere Ponte a conquistare la vittoria che quest'anno dovrà difendere dai quartieri Arco e Civita Falconara e dalle contrade Collecarino, Vagni, Vallone, Vignepiane e Vuotti.

Il programma

L'edizione 2024 è stata presentata nei giorni scorsi. Molto ricco, come sempre, il programma. La benedizione del drappo è prevista per sabato 27 luglio durante la "Notte del costume ciociaro". Dal giorno dopo seguiranno le otto feste dedicate alla cucina tipica nelle contrade e nei quartieri. Si parte domenica 28 luglio a Vignepiane. Il 30 si festeggia a Vagni mentre il 1° agosto a Vuotti. Sabato 3 agosto appuntamento a Civita Falconara mentre il 7 tocca a Collecarino e il 9 ad Arco. Le ultime due serate sono in programma a Vallone (11 agosto) e a Ponte (18 agosto). Poi spazio al palio. Le gare si svolgeranno dal 22 al 25 agosto.

Un po' di storia

Il Gonfalone di Arpino è tra i principali eventi tradizionali della nostra regione, promosso all'interno del cartellone di eventi "Bpc Cultura" e della XV Ccomunità montana "Valle del Liri". Ideato nel 1970 e organizzato da sempre dalla Pro loco in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Arpino, vede come protagonisti oltre mille contradaioli, uniti dalla passione per vivere e tramandare le antiche tradizioni della "terra di Cicerone". Una curiosità: dal dicembre 2022 la "corsa con la cannata" è tra le buone pratiche riconosciute dall'Unesco come bene immateriale, grazie a "Tocati Verona", il festival internazionale di giochi e tradizioni popolari.