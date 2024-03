A causa delle avverse condizioni meteo previste per domenica prossima, è stata rinviata la cinquantasettesima sagra della crespella a Santa Francesca, a Veroli. La manifestazione è stata rinviata a data da destinarsi.

Tutti gli aggiornamenti verranno forniti anche sulla pagina Facebook dell'associazione "Amici Sagra della crespella" dove è possibile vedere anche un divertente video di un flash mob dei giorni scorsi.

Confermato invece l'appuntamento di oggi alle 16.30, nei locali dell'ex lavatoio, dove si terrà la presentazione del libro "Il basso Lazio dei contadini" a cura della professoressa Alessandra Pelagalli dell'Università Federico II di Napoli.

Per quanto riguarda il programma religioso oggi alle 17.15 appuntamento in via Matris con le sorelle dell'Addolorata. A seguire, alle 18, la messa in suffragio delle sorelle dell'Addolorata defunte. Domani la celebrazione della messa a cui parteciperanno i bambini del catechismo alle 10.30. Alle 18.30 recita del rosario, alle 19 messa solenne presieduta da don Antonio Covito. Al termine seguirà la processione. Domenica mandato dei fidanzati e consegna degli attestati. Alle 8 e alle 11 la celebrazione della messa in parrocchia. Alle 9.30 messa a Santa Maria.