"Percorsi di luce" è il titolo della mostra fotografica di Paola Beltrano che sarà esposta nel palazzo municipale di Pignataro a partire da sabato. Nello stesso giorno, alle 16, si svolgerà un convegno in collaborazione con Scire, Società e Cultura in Relazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, un momento di riflessione sulla donna.

L'incontro, dal significativo titolo "Il viaggio di una donna - Il viaggio delle donne", vedrà come relatori Fiorenza Taricone e Pasquale Beneduce, docenti dell'Università di Cassino, rispettivamente per i temi "Donne che hanno lasciato un segno" e "Scrivere con la luce, scrutare il presente". Con loro anche il critico d'arte contemporanea Rocco Zani. Il convegno sarà aperto dal sindaco di Pignataro Benedetto Murro, dall'assessora alla Cultura e al Sociale Rosaria Murro e da Ivana Bruno, delegata del Rettore per la Scire.