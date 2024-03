Tutto pronto, oggi pomeriggio, per la presentazione del libro "Il ladro di rose" di Francesco Speranza. L'appuntamento, in programma a partire dalle 18, si svolgerà nella biblioteca provinciale "Alberto Bragaglia" di Frosinone. L'incontro sarà moderato da Lina Masocco della direzione Dsm Asl di Frosinone e permetterà di avviare una serie di riflessioni su: il bene, l'amicizia, l'amore, gli impegni e fatiche quotidiane della gioventù di ieri e di oggi, ideali, sogni, realtà, il male, l'ignoto e l'imprevisto, speranze e delusioni.

Il volume è stato scritto da Francesco Speranza, alias Franco Di Manno, psicologo e medico chirurgo originario di Fondi, in provincia di Latina.

La presentazione di oggi pomeriggio è stata patrocinata dal Comune di Frosinone e sono previsti anche i saluti iniziali del sindaco Riccardo Mastrangeli e dell'assessore alla cultura Simona Geralico.