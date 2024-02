L''A.Gi.Mus. sezione di Frosinone prosegue il suo percorso alla riscoperta della Musica da Camera. Sabato 2 marzo, alle ore 18.30 presso la Biblioteca di Alatri, l'Associazione Giovanile Musicale, diretta dal maestro Adriano Fabio Testa, presenta tre grandi nomi della musica: il maestro Marco Grisanti al pianoforte, il maestro Alessandro Cilona e il giovane e promettente Marco Cilona, entrambi al flauto. Il programma prevede l'esecuzioni di opere dal Barocco al Novecento: JS Bach, F. Doppler, C. Debussy, G. Faurè, S. Prokofiev, di cui il pubblico potrà ascoltare brani per trio, per duo e per flauto solo.

Marco Grisanti, camerista di fama internazionale, si esibirà insieme all'etnomusicolo e concertista Alessandro Cilona; al loro fianco, il giovane astro musicale Marco Cilona, un talento emergente che l'A.Gi.Mus intende valorizzare. L'Associazione musicale, infatti, pone al centro della propria attività la scoperta e la promozione di nuovi musicisti, il cui talento mira a far emergere organizzando eventi di elevata caratura che li vedano protagonisti al fianco di artisti già affermati a livello internazionale. L'appuntamento con il nuovo concerto è fissato dunque a sabato 2 marzo alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale "L. Ceci" di Alatri.