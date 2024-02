Giornata del ricordo vissuta con lo stesso entusiasmo di sempre, all'insegna delle attività, dei giochi, della condivisione, della riflessione, immersi nella natura. Il gruppo scout Frosinone 3 in festa, nel ricordo del fondatore Robert Baden-Powell. La splendida cornice del convento di Antera, in località Bagnara nel comune di Monte San Giovanni Campano, ha ospitato il gruppo scout Fr3 della Parrocchia Madonna della Neve, nella consueta giornata del ricordo, in cui si festeggia la nascita del proprio fondatore avvenuta il 22 febbraio 1857.

La splendida giornata di sole e il suggestivo panorama hanno permesso a oltre 300 censiti del gruppo, insieme a tante famiglie, di trascorrere un momento di aggregazione a contatto con la natura, con tanti stand, giochi, attività, nel ricordo del fondatore. Una gustosa polentata, cucinata da genitori e capi, ha deliziato i numerosi presenti. Nel pomeriggio è stata celebrata la messa da padre Rechie e padre Timoteus, insieme a Padre Adelmo, storico fondatore del gruppo. Tutti e tre hanno fatto vivere ai presenti anche un momento di grande riflessione, ma soprattutto di cammino di Quaresima, in attesa della Santa Pasqua.

Tante le cerimonie, tra cui quella tenuta dal commissario di Distretto Guerrino Ciampini, insieme alla vice Sara Scaccia e al capogruppo Piergiorgio Grandi e a tanti capi presenti, che hanno conferito il brevetto di capo dell'associazione a Sofia Scaccia e a Matteo Folcarelli.

Prima dei saluti finali e i ringraziamenti rivolti ai tanti presenti, c'è stato un momento spensierato e molto apprezzato preparato dai genitori all'insegna dei canti. I capi hanno dato appuntamento a tutti alle prossime attività previste.

Un'associazione importante, per lo sviluppo dell'aggregazione giovanile sul territorio, quella degli scout. Bello vederli camminare tutti insieme, "colorare" i prati, le spiagge, le sponde dei laghi con la loro presenza. Bello percepire anche il loro entusiasmo. Vederli in azione mentre si divertono, giocano, imparano, è sempre un piacere. Appuntamento, ora, quindi, per le prossime iniziative che sicuramente coinvolgeranno ed entusiasmeranno, non solo gli scout, ma anche le loro famiglie, felici della grande realtà di cui fanno parte tanti giovani.