Un viaggio nella storia della musica, che entusiasma ed appassiona, con l'unico obiettivo di emozionare ed emozionarsi. Sabato 2 marzo, nel pomeriggio, alle ore 18 al teatro comunale di Veroli i Cesar Quartet & Drums si esibiranno in un concerto dal sound coinvolgente, proponendo brani che hanno fatto la storia del Pop, Rock e del Soul.

Un mix travolgente, che partendo dall'originale suono degli strumenti classici, porta a versioni arrangiate dagli stessi componenti, con una timbrica ed un assetto innovativo, esaltate dalla voce raffinata della cantante.

Il quartetto d'archi Cesar Quartet - formato dal primo violino Stefano Giovannone, secondo violino Fabrizio Belli, Viola Chiara Ferri, violoncello Francesco Maria Mattacchione – sarà accompagnato dalla sezione ritmica formata da Romeo Recchia alla batteria e da Dino Morelli al basso. Il tutto unito alla splendida voce di Sandra Sulpizio. A presentare la serata Valeria Bernardelli. Queen Nirvana, Coldplay, Deep Purple, Aretha Franklin, Amy Whinehouse, AC/DC, tutto questo e altro ancora per un evento imperdibile.

I Cesar Quartet, che vantano numerosi successi tra cui la partecipazione alla trentatreesima edizione di Atina Jazz, nascono da un incontro estemporaneo nell'ambito di un pièce teatrale che prevedeva l'esecuzione di composizioni di César Franck. Da questo evento i quattro musicisti decisero di creare un impianto stabile che, appunto, portasse il nome del compositore belga. Fin dagli esordi, i quattro decisero di allontanarsi dalla connotazione di quartetto classico per sondare territori sonori differenti: brani rock degli anni '70 e storici capolavori le loro prime interpretazioni, decidendo successivamente di ampliare la formazione, prima con la batteria e aggiungendo poi basso e voce.

Un mix perfetto che ha permesso di arricchire il programma anche con successi più recenti. Sonorità innovative per un concerto tutto da vivere. Appuntamento, dunque, per sabato prossimo alle ore 18 al teatro comunale di Veroli in via Lucio Alfio, nel cuore della città ernica per un evento che si preannuncia straordinario. "Il rock come non lo avete mai ascoltato" si legge sulla locandina della kermesse. Non resta che assistere, quindi, all'atteso concerto del gruppo Cesar Quartet & Drums.