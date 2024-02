Maestria, colori e bontà: Gabriele Patrizi ha portato questi ingredienti e tante altre meraviglie al torneo "Pizza senza Frontiere" tornando a casa con il titolo di migliore pizza al metro del mondo.

Su circa 200 gareggianti nella sua categoria, il giovane pizzaiolo di Boville Ernica si è aggiudicato il primo posto, puntando tutto sul gusto in stile ciociaro. Tante emozioni e una grande soddisfazione, quella di portare a casa la coppa: il tutto racconta come la dedizione e l'impegno siano ingredienti essenziali per raggiungere un obiettivo. Gabriele, per il World Pizza Champion Games che ha fatto tappa a Rimini, dal 18 al 20 febbraio, all'interno di Beer&Food Attraction, ha scelto di proporre una pizza che parlasse della sua terra e valorizzasse nella loro purezza le materie prime di produttori locali, anche grazie all'essenziale collaborazione con i fornitori, in particolare la "Guglielmi Carni". Una dedizione, quella rivolta all'arte della panificazione, che Gabriele Patrizi ha maturato nel tempo anche grazie all'incontro con il maestro Davide Palladinelli.

La focaccia con bufala affumicata di Amaseno, un tris di cime in triplice lavorazione, baccalà cotto a bassa temperatura il tutto coronato dalla verza in agrodolce che ha dato quel particolare tocco di colore viola conquistando così i palati della giuria. «Una vittoria inaspettata che ci riempie di soddisfazioni. Abbiamo scelto la strada della semplicità e siamo stati ripagati. Per me è un onore aver portato i sapori della Ciociaria sulla pizza. La nostra idea è stata realizzata con i prodotti di realtà locali, dalla farina alla mozzarella», ha dichiarato Gabriele Patrizi.