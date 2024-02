Continua la seconda edizione della rassegna di teatro popolare e di tradizione "Stracci & Canovacci". Domani pomeriggio alle 18 al teatro comunale di Fiuggi va in scena "La conferenza", produzione della compagnia Tdo.

Dopo il successo dello scorso 26 dicembre e viste le numerose richieste torna in scena la commedia in due atti, scritta e diretta da Luca Simonelli. La trama racconta i preparativi della conferenza di un famoso antropologo che, per una serie di vicissitudini, non si terrà mai.

Ambientata all'interno di un teatro vuoto, la commedia presenta, in una felice commistione tra vernacolo (nello specifico il dialetto fiuggino) e italiano, una serie di personaggi alienati, dall'organizzatrice dell'evento "puntigliosa" con marito al seguito, il custode "artistico" burbero nei confronti della sua bella figlia, i due "affabili" tecnici teatrali e infine la donna misteriosa. Tutti incapaci di gestire la loro vita e, per questo, travolti dall'evolversi della vicenda che li condurrà verso un irrimediabile cambiamento esistenziale.

La rassegna proseguirà domenica 24 marzo con lo spettacolo (ore 18) "Nellie Bly, una donna fenomenale". Sul palco, diretta da Luca Simonelli, ci sarà Sara Carapellotti che interpreterà Elisabeth Jane Cochran, la prima giornalista a lavorare sotto falso nome, che ha rivelato al mondo la brutalità del manicomio femminile di Blackwell Island, facendosi ricoverare per dieci giorni come malata. L'ultimo appuntamento è in programma sabato 27 aprile (ore 21) quando è prevista la prima di "La baita" a cura della compagnia Cupido. Informazioni sul sito tdocompagniateatrale.it.