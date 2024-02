Otto spettacoli (cinque in abbonamento e tre saggi) per la prima edizione della stagione teatrale che si apre oggi ad Arce e che si concluderà alla fine di giugno. Il sipario si alzerà questa sera alle 21 nella sala teatro di corso Umberto I. In scena un classico della commedia americana scritto dal drammaturgo Neil Simon. La compagnia "I Fuori Sede", per la regia di Cataldo Nalli, porterà in scena "A piedi nudi nel parco".

La trama dello spettacolo

La commedia, andata in scena per la prima volta nel 1963 (e diventata un film con Robert Redford e Jane Fonda), racconta la storia di Corie e Paul, due giovani sposi reduci dal viaggio di nozze che si trasferiscono nella loro prima casa. Ad accoglierli un appartamento al decimo piano di un palazzo senza ascensore e poco confortevole. Il viaggio di nozze è finito e bisognerà cominciare a vivere la vita vera. Con alti e bassi. E anche qualche litigio. Ed è proprio al culmine di una lite che Paul viene sbattuto fuori casa e si ritroverà a dormire al Washington Square Park, camminando (appunto!) a piedi nudi nel parco mentre è ubriaco. Questa visione farà capire a Corie che lei lo ama. Sul palco Graziella Caliciotti, Tiziana Coppotelli, Giovanni Marinelli, Veronica Picchi, Mauro Valeri e Monica Crescenzi.

Gli altri appuntamenti

Lo spettacolo successivo è previsto l'8 marzo (ore 21) quando la "Compagnia dei perdenti" presenterà "Le sette vite di una gatta" di Simone Ignagni, anche regista. Il 12 aprile in scena "Regine della guerra" (di Loredana Terrezza) con la "Controra". La "Compagnia dei perdenti" torna ad Arce il 10 maggio con "La signorina Papillon" di Stefano Benni (regia di Simone Ignagni). Il 24 maggio il saggio del laboratorio di teatro dei bambini "I tre capelli del diavolo" dei fratelli Grimm, con l'adattamento di Roberto Piumini e la regia di Davide Fischanger. Ancora una commedia di Neil Simon il 7 giugno. In scena "Fools" con "Quelli della zattera" (regia di Simone Ignagni). Il 21 e il 28 giugno i saggi, "Sogno (e sogni) di una notte di mezza estate" e "Dialettica teatrale".

Info

L'abbonamento a cinque spettacoli è di 25 euro, mentre l'ingresso ai saggi è gratuito. Assistere a ogni spettacolo costa 7 euro. Informazioni al 339.2415741.