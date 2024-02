L'istituto alberghiero "Michelangelo Buonarroti" conquista la finale nazionale del "Cooking quiz". Quattro classi si sono infatti qualificate la prova finale in programma a Roma il 22 prossimo maggio. "Cooking quiz" è il progetto didattico che coniuga formazione e divertimento negli istituti alberghieri italiani, giunto alla sua ottava edizione. Il concorso è organizzato da Plan Edizioni e Peaktime per coinvolgere i futuri professionisti del settore alberghiero su temi come la sana e corretta alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e la lotta allo spreco alimentare.

Uno spazio importante è riservato al corretto riciclo degli imballaggi utilizzati in cucina grazie alla collaborazione dei consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi Biorepack, Cial, Comieco, Coreve e Ricrea. I Consorzi nazionali che partecipano al "Cooking quiz" garantiscono il riciclo degli imballaggi, promuovendo un notevole risparmio di materia e di energia e posizionando il nostro Paese come un esempio virtuoso a livello mondiale. Ma i veri protagonisti del format sono gli studenti e le studentesse delle classi quarte degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria-arte-bianca.

Il tour in presenza ha fatto tappa al "Buonarroti". Gli studenti sono scesi in campo dimostrando grande preparazione. La chef Orietta Di Lieto ha incantato le classi tenendo una lezione su "La pasta fresca". Hanno ottenuto il pass per la finalissima nazionale le classi 4ª A e 4ª B enogastronomia, 4ª C Pasticceria e 4ª D Sala-vendita.