Una giornata di festa, di divertimento, quella vissuta martedì scorso da grandi e bambini. Hanno trionfato i sorrisi, le risate, lo stupore, l'aggregazione, nel cuore della città di Monte San Giovanni Campano, in occasione di una delle feste più attese e divertenti dell'anno: il carnevale. Una formula vincente anche grazie alla sinergia tra Comune e parrocchia.

Grande successo per il carnevale monticiano in piazza Marconi, la tradizionale festa di carnevale, promossa appunto dall'amministrazione comunale e dalle parrocchie del territorio. Una kermesse che ha visto coinvolte associazioni e gruppi locali e la partecipazione di tantissimi bambini in maschera, accompagnati da genitori e parenti.

La sinergia tra amministrazione e parrocchie ha dimostrato che, lavorando insieme per un unico obiettivo, si possono raggiungere grandi risultati. «Volevamo regalare ai nostri bambini un momento di festa e divertimento, continuando la tradizione del Carnevale in piazza – commenta il consigliere Maurizio Nardozi, delegato alle politiche sociali, spettacolo ed attività ricreative – ed è stata una giornata magnifica che ha visto la nostra bella piazza Marconi gremita di gente. Un ringraziamento doveroso ai parroci e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell'evento, dimostrando che davvero l'unione fa la forza. Grazie anche al nostro staff, alla Misericordia e agli agenti della polizia locale».

Soddisfatto anche il parrocco del Capoluogo, don Stefano Di Mario: «Abbiamo voluto celebrare questa festa, nel panorama di quello che stiamo vivendo come comunità parrocchiale nel mese di febbraio, dedicato alla vita. Grazie all'amministrazione comunale, ai colleghi parroci, ai gruppi parrocchiali, agli animatori dell'oratorio e a tutti i partecipanti. Un momento che ha regalato entusiasmo a tutti i presenti. Nella logica del "noi" abbiamo gettato le basi per guardare con speranza al futuro, che può e deve migliorare e crescere con il contributo di ognuno. Una giornata di divertimento e di vita fraterna». La festa si è conclusa in sala teatro Cimello, con musica live e dj set. Felicissimi tutti i bambini per la bellissima giornata di carnevale.