La maestosità dei carri allegorici di Pontecorvo continuano a mietere successi. In attesa della sfilata di domenica prossima sono tante le visite di scolaresche presso il capannone del Giardino dello sport e molte le iniziative messe in campo in città.

Il rinvio

La manifestazione è stata posticipata di sette giorni a causa dell'ondata di maltempo. «Una decisione difficile, ma inevitabile, presa in piena unanimità tra sindaco, amministratori e carristi - ha spiegato il consigliere delegato Massimo Santamaria - Viste le pessime previsioni meteo ci siamo sentiti in dovere di preservare l'integrità dei carri e salvare, posticipandola di una settimana, la festa popolare più attesa dell'anno». Intanto è stato anche rimodulato il programma del carnevale: venerdì la giornata inaugurale. Nel pomeriggio in piazza Porta Pia aprirà i battenti International Street Food, poi i Luxarcana con acrobazie e giochi di fuoco. Domenica la parata dei carri che dal Pastine saliranno fino a piazza Porta Pia, dove si terrà la premiazione del vincitore. Apre il corteo la folk band Bella Napoli. A chiudere i festeggiamenti sarà il DJ Maicol Marsella.

Le scuole

In questi giorni sono tante le persone che si stanno recando nei capannoni di via Giardino dello Sport per poter ammirare le creazioni in cartapesta che stanno prendendo forma. Nei giorni scorsi anche i pulmini di Sant'Elia Fiumerapido sono arrivati a Pontecorvo.

«Nella nostra cittadella del Carnevale abbiamo accolto le scolaresche degli istituti di Sant'Elia Fiumerapido, accompagnati da cinque insegnanti, due di Pontecorvo Maria ed Emiliana Esposito, un maestro e il vicesindaco Claudia Sofia che ringrazio - ha affermato il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo - Assieme a me c'è l'assessore alla pubblica istruzione Annagrazia Longo, il presidente del consiglio comunale Fernando Carnevale e la consigliera delegata Vanessa Pretola, i carristi hanno illustrato le opere e i bambini, i quali sono rimasti veramente affascinati dalle maschere che sono stati create. È stato un momento formativo, ma soprattutto è stato un momento di grande orgoglio poter mostrare ai bambini l'arte della cartapesta pontecorvese».

Le iniziative

In città il clima del carnevale è già entrato nel vivo. Sono tanti gli appuntamenti organizzati e molte le iniziative anche da parte dei commercianti. Nei giorni scorsi i clienti del salone "Salvatore Lombardi & Valentina" si sono ritrovati avvolti nel pieno clima del carnevale con tutto lo staff vestito a tema. Un mood che ha divertito i tanti presenti che hanno accolto con entusiasmo quest'iniziativa che si ripete da ormai molti anni.