Tutto pronto per la sfilata delle mascherine al parco Matusa di Frosinone. Canti, balli e tanto divertimento per festeggiare il Carnevale. L'evento, che era previsto per oggi a causa del maltempo è stato rinviato a lunedì, dalle 14.30 alle ore 17.30. Alla sfilata possono iscriversi gratuitamente tutti i bambini fino a 13 anni. Le registrazioni vengono raccolte al bar "Il chiosco del leone" all'interno del parco. Tanto divertimento e intrattenimento per grandi e bambini, con la musica anni '70/'80/'90, con le esibizioni della scuola di ballo "Giulio e Sonia" e le performance di dj Vale Musiclive, in consolle fino a chiusura dell'evento. Presenterà il direttore artistico Fabio Fax. Gli organizzatori ringraziano il sindaco Riccardo Mastrangeli, il consigliere Corrado Renzi, l'assessore Antonio Scaccia e tutta l'amministrazione comunale, oltre al Chiosco del leone per aver contribuito all'evento