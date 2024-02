Attesissima la settima edizione del "Carnevale a sorpresa", il grande evento organizzato dall'associazione All together now in collaborazione con il Comune di Supino e le altre associazioni del territorio.

L'evento, che era previsto per domani, è stato rinviato a causa del maltempo e si terrà sabato 17 febbraio. Numerosi saranno i carri allegorici che affolleranno le strade del paese tra musica, balli e tanto divertimento.

Le associazioni stanno lavorando alla realizzazione della manifestazione che da anni si dimostra il cuore pulsante degli eventi di Supino, unica nel suo genere. Protagoniste, da sempre, la volontà di collaborare e di coinvolgere tutti i cittadini di Supino.

Si vivrà una giornata gioiosa, una vera e propria festa caratterizzata dalla spensieratezza, dalla felicità, dai mille colori che dipingeranno le strade del paese.

Numerose saranno le maschere che sfileranno, i costumi curati nei minimi dettagli per rendere al meglio i tempi scelti, coriandoli e stelle filanti in una magia che lascerà tutti a bocca aperta. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che parteciperanno e soprattutto le associazioni che hanno dimostrato disponibilità, collaborazione e volontà di nella realizzazione della manifestazione, oramai emblema di Supino.