Rinviata la sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Pontecorvo. È quanto deciso ieri sera fa a seguito di una riunione organizzativa tra i carristi e l'amministrazione comunale.

«Su proposta dei nostri maestri della carta pesta, è stato deciso di rinviare la sfilata dei carri allegorici in programma per domenica 11 febbraio, ciò in previsione delle condizioni meteo avverse - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo a margine della riunione - Il grande lavoro svolto dai nostri artisti della cartapesta deve essere ammirato con una manifestazione che sia vissuta dall'inizio alla fine della sfilata: diamo appuntamento dunque a tutti con il Carnevale di Pontecorvo 2024 a domenica 18 febbraio».