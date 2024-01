Quando l'Africa diventa casa, per servire gli ultimi tra gli ultimi. Nella prossima puntata del programma "Sulla Via di Damasco", che andrà in onda su Rai3 domani mattina, domenica 28 gennaio alle 7.30, verrà presentata l'intervista a Marco Frasca e Silvia Rabotti, ostetrico e medico da anni impegnati in attività di volontariato con la loro associazione "We're all Africa OdV".

I due giovani sposi, originari di Arpino e Colfelice, hanno scelto di dedicare la loro vita e la loro professione al servizio di una popolazione estremamente povera e, dopo numerose missioni sul campo, partiranno il prossimo febbraio alla volta del Kenya dove si trasferiranno stabilmente con le loro due bambine. La loro decisione, come racconteranno nell'intervista, nasce dal profondo desiderio di volersi donare totalmente al prossimo, in un continente difficile come quello africano, che però sentono ormai come la loro casa.