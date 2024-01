Si conferma la forte vocazione europea dell'Istituto comprensivo primo di Frosinone che, alla presenza della dirigente scolastica Edina Furlan e della docente referente responsabile dei progetti Erasmus+ Sonia Cirillo, nei giorni scorsi ha accolto, nella sede centrale dell'istituto, la delegazione di alunni e docenti spagnoli dell'Ies Gabriel Ciscar di Oliva (Valencia).

La delegazione spagnola sarà impegnata con il comprensivo frusinate fino a domani nel progetto "Reciclo y toco", realizzando strumenti musicali con materiale di riciclo, sviluppando non solo conoscenze e abilità, ma interagendo anche in maniera positiva con l'ambiente. Gli ospiti stranieri sono stati intrattenuti con diverse attività e interessanti laboratori, nonché con l'esibizione degli alunni della scuola secondaria di primo grado che hanno cantato canzoni in spagnolo, inglese, italiano e anche nella lingua dei segni, accompagnandosi nell'attività canora con strumenti creati riciclando materiali di uso comune come tappi, posate di plastica e grucce.

Nel corso dell'incontro si è parlato molto dell'importanza dei progetti Erasmus+, che poggiano le loro radici sulla conoscenza e sul rispetto delle reciproche differenze, in un clima di dialogo e fratellanza. Nei prossimi giorni, alunni e docenti italiani e spagnoli saranno impegnati in numerose attività anche con il supporto di Unindustria, con la visita nello stabilimento della Itelyum e all'istituto "Tasso" di Latina per assistere a una performance musicale, sempre con strumenti riciclati, delle insegnanti dirette dal maestro Ciro Paduano.

Tutte iniziative possibili grazie alla commissione Erasmus+ e, in special modo, alle docenti D'Ambrosio, Mastromoro e Rinna, che realizzeranno laboratori di musica e di balli ciociari con gli studenti. Per l'occasione, nei mesi precedenti è stato bandito un contest per la realizzazione del logo del progetto vinto dagli alunni dell'Ic Frosinone 1. Presenti alla cerimonia l'assessore all'istruzione Valentina Sementilli e il consigliere comunale Dino Iannarilli.

Orgogliosissima la dirigente scolastica Edina Furlan «di poter dirigere un istituto caratterizzato da una forte spinta all'innovazione e al futuro, grazie a un corpo docenti dinamico e propositivo. La tradizione Erasmus del nostro istituto comprensivo è pluridecennale e sempre molto attiva, ma da quest'anno siamo anche una delle pochissime scuole ad aver ottenuto l'accreditamento Erasmus fino al 2027, che ci permetterà di realizzare progetti ambiziosi e innovativi. Entro la fine di questo anno scolastico i nostri docenti saranno impegnati in attività di job shadowing in Portogallo, Olanda e Austria, oltre che in corsi di lingua all'estero. I nostri alunni – ha concluso la dirigente scolastica Furlan – saranno interessati da altri progetti e relative mobilità con Olanda e Blanes».