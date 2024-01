Sesto e ultimo appuntamento della sedicesima edizione del festival "Il teatro e le voci", organizzato e promosso dalla Compagnia Teatro dell'Appeso, sotto la direzione artistica di Amedeo Di Sora, con il patrocinio della Provincia, del Comune, dell'Accademia di belle arti e dell'Aci di Frosinone. L'appuntamento con il reading teatrale "Luoghi ed erranze del desiderio amoroso" è per venerdì 26 gennaio, alle 16.30, nella sala teatro dell'Accademia di belle arti di Frosinone. Il desiderio amoroso verrà declinato attraverso le stanze dell'attesa, dell'eros, della condivisione, dell'abbandono, della via d'uscita, creando un evento di intensa e rara suggestione.

Attraverso un intreccio di poesia e narrazione, si darà voce alle diverse manifestazioni letterarie dell'amore.

Interpreti Amedeo Di Sora, Andrea Di Palma, Stefania Maciocia e Patrizia Minatta. Regia di Amedeo Di Sora e collaborazione scenica di Stefania Fiaschetti.

«Si tratta di un reading, di una lettura scenica, teatrale, il cui tema centrale è quello dell'amore, individuato attraverso una serie di percorsi poetici e narrativi, che vengono filtrati e intrecciati da quattro voci recitanti, la mia e di altri tre attori della compagnia – ha sottolineato Di Sora – L'edizione del Festival di quest'anno è stata particolarmente seguita. Abbiamo sempre avuto le sale piene e, in alcuni casi, ci sono stati anche molti giovani come, per esempio, negli incontri svoltisi la mattina all'Accademia di belle arti. Speriamo di fare una nuova edizione, e vediamo se riusciremo a replicare il successo di questa».