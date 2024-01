Riuscire a coinvolgere i giovani in attività di aggregazione non è mai scontato. E a vederli divertirsi, impegnarsi, dedicare il loro tempo per portare in scena un musical.

Cresce l'attesa per lo spettacolo "Noi figli dei Magi", messo in scena dai giovani dell'unità pastorale di Ceccano Centro, in programma oggi, alle 18, nella parrocchia del Sacro Cuore. Un'ora di musica, ballo e magia. Un'opportunità per i giovani del quartiere, e non solo, per socializzare e vincere la timidezza attraverso il teatro.

«Tanta preparazione e tanto coinvolgimento di grandi e piccini dietro questo musical - commenta il parroco don Tonino Antonetti - Tanti giovani del quartiere Di Vittorio e non solo, alle uscite del sabato sera hanno preferito un pezzo di pizza nelle sale parrocchiali e poi ore di prove per prepararsi al meglio a questo appuntamento. Un gruppo di giovani che puntualmente si incontra il venerdì sera nelle sale parrocchiali sempre con le porte aperte per accogliere "chi passa". Alessandro, Andrea, Mariarita, sono solo alcuni degli animatori che si sono dedicati al progetto coinvolgendo anche le famiglie che hanno cucito, ritagliato e colorato tutto nel nome della comunità. Grazie a questa piccola opera i ragazzi hanno capito che fare comunità è bello».