Polentata 2024: appuntamento domenica 21 gennaio, alle ore 12, in piazza Ezio Capogna. Sarà distribuita polenta al sugo accompagnata da buon vino rosso. Ad animare l'evento il gruppo HerniCantus con la musica popolare. Annunciano l'appuntamento il sindaco Massimo Fiori e l'amministrazione comunale che invitano tutti a partecipare. Prosegue la tradizione ad Arnara dove il primo cittadino e la sua amministrazione promuovono eventi finalizzati a conservare gli usi ed i costumi e a mantenere vivi appuntamenti attesi dalla piccola comunità locale, oltre che dai visitatori. Il paese è accogliente, organizzato ed aperto, ferve l'amore per la tradizione anche culinaria che in Ciociaria è sentita e salda.

La polentata offre l'occasione di incontro e aggregazione, la giornate invernali sembrano meno fredde se vissute in piazza degustando ottimi cibi accompagnati da buon vino. E proprio in inverno si apprezzano determinati cibi, soprattutto se gustati in compagnia, nella piazza centrale, con amici, conoscenti e concittadini. Immancabile l'animazione musicale che contribuisce a creare la giusta atmosfera di allegria.