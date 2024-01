Con l'applauditissimo concerto dell'Epifania, ha preso le mosse la rassegna multidisciplinare di musica, teatro e danza "Arpino: i cammini della spiritualità". La manifestazione, che prevede dieci, variegati appuntamenti culturali, è vincitrice di un bando pubblico indetto dalla Regione Lazio, che ha concesso il proprio patrocinio, ed è curata dall'amministrazione comunale di Arpino con il coordinamento della consigliera Michela Reale.

I protagonisti

L'evento inaugurale ha visto, quali protagonisti indiscussi del bel canto, il soprano Angela Nicoli ed il Coro Collegium Musicum Vox Angeli del Maestro Fabio Pantanella, accompagnati al pianoforte dal Maestro Diego Alfonso. Applausi a scena aperta per tutti i protagonisti.

Tra brani della tradizione natalizia e repertorio di arie d'opera, magistralmente interpretati dalla voce agile e vibrante del celebre soprano e dalle sonorità eleganti della corale di Castelliri, il cammino di spiritualità sulle orme dei Santi è partito sotto il segno beneaugurante della musica. Palcoscenico d'eccezione, la

collegiata di San Michele Arcangelo, retta da Don Daniel Ezquerra, le cui navate gremite di pubblico hanno offerto un bellissimo colpo d'occhio. Il momento culturale è stato arricchito dall'approfondimento storico sui cammini religiosi curato dal sindaco On. Vittorio Sgarbi che, assente per motivi istituzionali, ha fatto pervenire un contributo video attraverso il quale ha ripercorso le tappe salienti del monachesimo benedettino e dell'impatto culturale che ha portato con sè, fino a incidere ancora oggi sul tessuto socio-economico dei territori interessati.

Delle potenziali ricadute turistiche per Arpino ha parlato, invece, il vicesindaco Massimo Sera, il quale ha sottolineato le varie opportunità di crescita riconnesse ai cammini spirituali che intercettino la città di Cicerone come tappa privilegiata. La rassegna conta dieci eventi e si concluderà alla fine di agosto 2024. In tutti gli appuntamenti è previsto il supporto di interpreti LIS nell'ottica di favorire una maggiore inclusione sociale.