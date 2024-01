Grande successo per il concerto omaggio alla canzone d'autore francese. «Un pomeriggio di emozione pura. L'onore di aver ospitato un concerto straordinario di un maestro straordinario, il nostro illustre concittadino Gerardo Iacoucci». È quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Veroli in merito al concerto di domenica scorsa andato in scena al teatro comunale.

«Il jazz è tradizionalmente considerato un genere "ostico" ancorché di valore tecnico assoluto e preponderante, anche se a volte ammantato di una bellezza di nicchia che si può contemplare solo da lontano a meno di non essere dei puristi. Tuttavia, quando quei meravigliosi fraseggi si ammantano, oltre che di un virtuosismo assoluto, anche delle nuances quasi da ‘esistenzialismo francese' precursore, ecco che il jazz trova il suo groove perfetto proprio nel momento in cui decide di "abdicare strategicamente" dall'ortodossia di pentagramma».

«Il maestro Iacoucci - aggiunge la nota pubblicata dall'amministrazione comunale - ha saputo tradurre questo canale comunicativo in chiave quasi pop e music-hall, ma comunque di vetta, in una emozione purissima, in un momento di musica di pregio perché di pregio sono stati coloro che per noi l'hanno interpretata. Superlativi la voce di Paola Massero ed il sax del maestro Filiberto Palermini». Al maestro Iacoucci è stato consegnato un attestato di benemerenza, «certi di aver interpretato con questo atto simbolico i sentimenti di tutti. Il nostro applauso e quello dei presenti è ancora pienamente in atto».