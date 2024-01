Si è aperta ieri la mostra del fotografo e regista Gianpaolo Conti, che torna a Pico con "Pedalare quasi senza toccare terra". Protagonista, ancora una volta, la bicilcetta, che, come sottolinea la curatrice della mostra, Carla Russo, in questa nuova edizione «trova una spiccata natura intima e sentimentale più profonda, con una contestualizzazione marcata dove la dinamicità si fonde con la spazialità».

Gli scatti di Gianpaolo Conti sono in esposizione da ieri e fino a domani all'Officina Culturale Picus, in via Antonino Carnevale 22, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.

La mostra, partita da Bologna e che ha fatto tappa anche a Roma e Fondi, è a Pico per la seconda volta, dopo il successo dell'esposizione dello scorso ottobre. In questa edizione si arricchisce di nuove immagini, nelle quali, insieme al movimento, trova spazio lo sfondo, osservando le quali si può percepire l'evoluzione di un'idea che diventa fotografia.

«Le immagini di Conti – sottolinea la curatrice – ricreano un'impalpabile leggerezza, come fossero in sospeso, quasi senza toccare terra. Appaiono talune leggere, silenziose che inducono al sogno, altre a un ordinario apparente dove i caldi colori delle luci si fondono con il movimento. Un omaggio, attraverso questi nuovi scatti – aggiunge Carla Russo – alle donne in bicicletta fiere di libera femminilità in nuovi spazi da esplorare e vasti orizzonti dove poter esprimere la loro unicità. Nella sua appassionante ricerca – conclude – Conti riesce a trovare un fluire armonico nell'immagine destando suggestioni forti ed emozionanti».