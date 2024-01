Domani alle ore 18.15, presso il Santuario Diocesano "San Giovanni Battista Appare Gaudo", l'Assoflute Associazione Musicale presenterà il nuovo progetto musicale sulle fiabe dei Fratelli Grimm. L'evento rientra nell'ambito dell'itinerario musicale natalizio "Armonie di Natale" ed è organizzato dall'Amministrazione Comunale di Pontecorvo.

Sono nove anni infatti che nel periodo natalizio gli assessorati alla cultura e agli eventi della città fluviale, programmano un evento destinato alle famiglie che, dal 2015, si svolge ogni anno in una contrada diversa. Lo scorso anno il concerto, interamente dedicato alla Musica Disney, si era svolto nel Santuario dei SS. Cosma e Damiano, invece quest'anno sarà la zona Melfi, nel proprio Santuario dedicato al Santo patrono della Città, a ospitare questo appuntamento.

L'Assoflute Associazione Musicale infatti, da anni, nell'ambito del proprio progetto "Il Mondo delle favole", produce e promuove progetti musicali per bambini che annualmente diffonde, sia in Italia che all'estero, anche nei reparti pediatrici di vari ospedali italiani, nelle scuole e nelle case circondariali. Si tratta di progetti unici e originali la cui composizione è affidata a giovani compositori tra cui si annoverano Clara Lombardi, Salvatore Schembari, Giuseppe Bonafine e Catello Milo. Dopo il successo dei progetti "Esopo tra Favola e Musica" e "Gruzzolino", l'Assoflute Associazione Musicale sarà lieta di presentare al pubblico il nuovo lavoro sulle fiabe dei Fratelli Grimm la cui fase di realizzazione è iniziata subito dopo il primo lockdown.

Si tratta di una rivisitazione in chiave musicale per voce recitante e quintetto di fiati delle Fiabe "Il Principe Ranocchio" e "I Musicanti di Brema" con musica originale del Maestro Giuseppe Bonafine, testi liberamente adattati dalle Fiabe dei Fratelli Grimm da Vincenzo Corraro e video e illustrazioni a cura di Giovanni Iannozzi. Due anni di intenso lavoro tra la stesura dei testi, la composizione della musica e la realizzazione dei video animati che accompagnano il racconto con una grafica completamente rinnovata rispetto ai precedenti lavori.

L'interpretazione delle fiabe "I Musicanti di Brema" e "Il Principe Ranocchio", è stata registrata presso il Millenium Audio Recording Studio di Fabio Ferri con le voci di Veronica Maya e Alessandro Camilli affiancata dai musicisti del Millennium Ensemble: Fabio Angelo Colajanni al flauto, Massimo Lamarra all'oboe, Emanuele Geraci al clarinetto, Andrea Bracalente al corno e Gaetano Lo Bue al fagotto. Saranno questi stessi musicisti, insieme ad Alessandro Camilli, a salire sul palco il prossimo 6 gennaio a Pontecorvo per divertire grandi e piccini con questo spettacolo che farà "volare" tutti i presenti nel fantastico Mondo delle favole grazie anche ai racconti animati e alle illustrazioni che saranno proiettati durante l'esecuzione musicale.

Il Presidente dell'Assoflute nonché Direttore Artistico del progetto, Fabio Angelo Colajanni, ha voluto ringraziare tutti gli artisti e le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro. "Ancora una volta ci siamo avvalsi di fiabe per educare i bambini e le loro famiglie all'ascolto della musica classica e alla conoscenza degli strumenti musicali" – ha spiegato il Maestro Colajanni che ha poi aggiunto - "Voglio rivolgere un particolare ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno permesso la realizzazione di questo straordinario lavoro, ai nostri sostenitori e all'Amministrazione Comunale sempre attenta ad accogliere con entusiasmo queste proposte destinate alle famiglie". Un appuntamento quindi da non perdere domani, 6 gennaio, alle ore 18.15 presso il Santuario di San Giovanni Appare Gaudo a Pontecorvo per divertirsi insieme ad Alessandro Camilli & Millennium Ensemble. Ingresso libero. Per informazioni 0776.743033/349.4059982