Uno spettacolo di magia in attesa dell'arrivo delle calze della Befana. E tanto altro.

Appuntamento a domani mattina a palazzo Munari nella sede comunale dalle 11.30, con l'intrattenimento per bambini e genitori in uno strepitoso Family Show.

Il cabaret per i bambini di Enrico Pro e la sua simpatica compagnia di peluches fanno tappa al centro storico.

L'artista sarà accompagnato da diversi personaggi che si esibiranno insieme a lui. Ci saranno il Gallo Chicchirichì, Lella la Pecorella, la Lepre Marzolina, il Leone del Frosinone, Peppina la Porcellina, il Cane Maleducato, la Scimmia Acrobatica e tanti altri. L'iniziativa è organizzata del Comune di Frosinone.

Nella mattinata è in programma anche lo spettacolo di danza della compagnia di acrobatica aerea Flying Dreams di Francesca Spaziani. Le giovani acrobate si esibiranno in uno spettacolo da lasciare tutti a bocca aperta. Danzeranno e volteggeranno a un'altezza di sei metri da terra creando una magica atmosfera per uno spettacolo da non perdere.

Un evento unico per tutti i bambini della città che sono stati i veri protagonisti di un ricco calendario che ha animato tutti i principali giorni di festa nei quartieri più strategici della città.