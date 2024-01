Luca Santoro ed Elettra Paniccia premiati nella sala consiliare del Comune di Veroli come cittadini meritevoli per i risultati sportivi raggiunti e per aver portato in alto il nome della città. La cerimonia si è svolta a fine anno alla presenza di numerose autorità. Tra i premiati, dunque, anche i due atleti che nell'anno appena trascorso sono stati anche tra le prime otto coppie migliori al mondo al campionato del mondo.

Ma lunga la lista dei successi. Sempre nel 2003 sono risultati tra le prime sette coppie migliori al mondo ai World Sports games e medaglia di bronzo al campionato del mondo South American Showdance. Atleti professionisti di danza sportiva nelle danze latino americane. Medaglia di bronzo al campionato europeo del 2021.

Luca ed Elettra sono anche i direttori tecnici della Dance SportLandia, scuola di danza sportiva che si trova a Mole Bisleti. Tantissimi gli allievi della scuola, dai più piccoli ai più grandi, dai principianti ai più esperti. Fino ad arrivare agli atleti agonisti, alcuni dei quali hanno raggiunto risultati sportivi anche nei campionati del mondo. La danza sportiva è una disciplina sportiva che si suddivide in latino americano e danze standard.

Nelle settimane scorse, la consegna di attestati di benemerenza a cittadini che hanno dato lustro alla città. Tra loro, dunque, anche Elettra Paniccia e Luca Santoro premiati in Comune dal sindaco Simone Cretaro. Una grande soddisfazione per i due atleti professionisti.