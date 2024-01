Continuano fino al 6 e al 7 gennaio gli appuntamenti delle festività di fine anno in paese. Sabato 6, a partire dalle ore 15,30, ci sarà l'apertura della casetta di Babbo Natale per la consegna delle calze della Befana. Si tratta di un appuntamento dedicato ai bambini, che saranno felici di ricevere i piccoli doni condividendo con i loro coetanei un momento di festa e gioia.

Invece domenica 7 gennaio, a partire dalle ore 13, grande polentata in piazza, dove saranno allestiti stand gastronomici e non mancherà la musica. Quindi, le festività natalizie si chiuderanno con un evento nel centro del paese, che si animerà e farà trascorrere ai visitatori una domenica in un clima di festa e allegria. Sarà il modo più adeguato per concludere il periodo natalizio, iniziando il nuovo anno con musica, ottime specialità locali e divertimento.