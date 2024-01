Continuano per tutto il periodo delle festività le iniziative organizzate dall'amministrazione comune di Frosinone.

Il 2024 si apre con gli eventi previsti giovedì 4 e venerdì 5 gennaio: alla villa comunale, alle 17.30, in programma "Canti di Natale", sotto la direzione artistica Katia Sacchetti. Sempre giovedì e sempre alla villa comunale (ore 19) il concerto a cura di Fabrizio Ferrazzoli. Venerdì, sabato e domenica alla villa un'intera giornata con "I mercatini della Befana". Sabato, infatti, la Befana farà tappa nel capoluogo: alle 10 sarà alla villa comunale; alle 11.30 a piazzale Vittorio Veneto e mezz'ora più tardi in piazza Sacra Famiglia. Poi alle 16 al parco Matusa.

Si chiude il 7 gennaio: alle 17.30, alla cattedrale di Santa Maria, il concerto del maestro organista David Toro, a cura dell'associazione Inner Wheel Frosinone.

«Famiglie, giovani, anziani: tutta la città è stata coinvolta nelle iniziative pensate per celebrare le festività – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Il calendario stilato dall'amministrazione comunale, con il contributo di tutti gli assessorati, dei commercianti e delle associazioni oltre che dell'Unità pastorale del centro storico, ha previsto oltre un mese di eventi per coinvolgere l'intera comunità e, in special modo, i più piccoli, in momenti di svago e condivisione. La soddisfazione più importante? La grande partecipazione popolare agli eventi e, in particolare, la gioia e delle risate dei bambini nel corso delle tante attività pensate appositamente per loro».