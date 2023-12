"Capodanno Giradischi". Come saranno oggi Gala, Haddaway, gli Snap e i grandi nomi della Dance degli Anni '80 e '90? Non è una puntata di Meteore ma è anche questo il "Capodanno Giradischi" in onda domani 31 dicembre 2023 dalle 23.45 su TeleUniverso. Freddy Donati al timone della notte più lunga pronto a far ballare grazie alle esibizioni live di chi ha fatto davvero la storia della musica dance internazionale, a distanza di almeno 30 anni. È il conto alla rovescia verso il nuovo anno dell'emittente prima nel Lazio per ascolti.

Arriverà il countdown con "un cast d'eccezione" che animerà per tutta la notte la trasmissione del Capodanno in tv e che vuole essere la colonna sonora della notte di San Silvestro per chi resta in casa. Performance dal vivo spettacolari da tutto il mondo. Vedremo, tra gli altri, un'orchestra sinfonica di 50 elementi che eseguirà le hits house più ballate di sempre con vocalist di fama internazionale.

Una fusione tra classico e contemporaneo, tra archi e musica elettronica, spaziando dai Village People a Swedish House Mafia passando per i successi mondiali di Sophie and the Giants, Eurythmics, Bob Sinclar e tanti altri. La parte finale della trasmissione, invece, sarà dedicata ai Dj Sets, scenicamente unici, con ligts show e fuochi artificiali a tempo di musica. I telespettatori potranno inviare messaggi e auguri al 324.5933067 che saranno poi replicati anche nella puntata di "Giradischi Family" in onda lunedì 1 gennaio dalle 12.10, sempre su TeleUniverso.