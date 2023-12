Applausi, ripetuti a scena aperta per la quindicesima edizione di "Natale in Musica", l'appuntamento musicale che si è tenuto secondo consuetudine nella spettacolare cornice della chiesa di Santa Maria delle Grazie in Caprile nella serata di Santo Stefano. L'ormai consolidato evento natalizio ancora una volta è stato organizzato per ricordare i coniugi Laura e Pasqualino Riccardi, che nella loro vita sono stati per tanti anni custodi del luogo sacro del Borgo Caprile.

Il concerto sul tema "Cinema, Musical, Travel" si è svolto sotto la direzione artistica del noto maestro flautista, Fabio Angelo Colaianni che da anni collabora con i fratelli Riccardo e Fernando Riccardo. Ad esibirsi artisti di apprezzata fama quali il soprano Angela Nicoli, lo stesso maestro Fabio Colajanni, al flauto ed ottavino, con il pianista Milo Catello. Ma a sorpresa sono arrivati anche il tenore Salvatore Cordelli e l'altro pianista Marco Attura, per un finale entusiasmante che ha scatenato applausi a scena aperta per la bellezza dei brani eseguiti, davvero con particolare bravura da tutti gli artisti.

L'inizio delle esibizioni c'è stato con Silent night, per flauto e pianoforte ed a seguire la Suite da "La bella e la bestia" dal film omonimo e "Over the raimbow, dal film "Il mago di Oz", proseguendo con "Think of me" dal musical "Il fantasma dell'Opera": via via gli altri brani, fino all'apoteosi del bis finale con Granada/Happy Xmas", chiusura salutata con scroscianti applausi da parte del numeroso pubblico presente. Senza dubbio un concerto di alto livello grazie alle esibizioni di artisti di apprezzata fama nazionale ed internazionale. Soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dal direttore artistico Fabio Angelo Colaiannni e da uno degli organizzatori Riccardo Riccardi. Inutile dire che la sedicesima edizione di "Natale in Musica" è già in cantiere.